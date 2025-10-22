Anim’Halloween à Allassac Allassac
Anim’Halloween à Allassac Allassac mercredi 22 octobre 2025.
Anim’Halloween à Allassac
Salle culturelle Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Programme
14h Cinéma Wish (Disney, 2023) Salle culturelle, gratuit.
Concours des meilleurs déguisements
Gagnez des cadeaux 1 drone vidéo, 1 manoir Playmobil et des surprises Lego, Stitch, Pokémon et Pat’Patrouille !
2 catégories selon l’âge moins de 6 ans et 6/12 ans.
Déroulé du jeu concours
1) Avant la projection du film, les participants seront évalués par un jury.
2) Dans chacune des 2 catégories, les 3 enfants ayant obtenu les meilleures notes remporteront chacun l’un des lots mis en jeu.
3) L’annonce des gagnants aura lieu sur la page Facebook Ville d’Allassac le jeudi 23 octobre à 12h.
Sur inscription (Mairie) 05 55 84 92 38 ou communication@allassac.fr
(Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
16h chasse aux bonbons dans les commerces du centre-ville
Sous la responsabilité d’un adulte.
Organisé par la municipalité d’Allassac. .
Salle culturelle Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38 communication@allassac.fr
English : Anim’Halloween à Allassac
German : Anim’Halloween à Allassac
Italiano :
Espanol : Anim’Halloween à Allassac
L’événement Anim’Halloween à Allassac Allassac a été mis à jour le 2025-10-08 par Corrèze Tourisme