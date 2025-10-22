Anim’Halloween à Allassac Allassac

Salle culturelle Allassac Corrèze

Programme

14h Cinéma Wish (Disney, 2023) Salle culturelle, gratuit.

Concours des meilleurs déguisements

Gagnez des cadeaux 1 drone vidéo, 1 manoir Playmobil et des surprises Lego, Stitch, Pokémon et Pat’Patrouille !

2 catégories selon l’âge moins de 6 ans et 6/12 ans.

Déroulé du jeu concours

1) Avant la projection du film, les participants seront évalués par un jury.

2) Dans chacune des 2 catégories, les 3 enfants ayant obtenu les meilleures notes remporteront chacun l’un des lots mis en jeu.

3) L’annonce des gagnants aura lieu sur la page Facebook Ville d’Allassac le jeudi 23 octobre à 12h.

Sur inscription (Mairie) 05 55 84 92 38 ou communication@allassac.fr

(Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

16h chasse aux bonbons dans les commerces du centre-ville

Sous la responsabilité d’un adulte.

Organisé par la municipalité d’Allassac. .

Salle culturelle Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38 communication@allassac.fr

