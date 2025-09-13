Anim’lecture Médiathèque Ciboure
Anim’lecture Médiathèque Ciboure samedi 13 septembre 2025.
Anim’lecture
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Tous les mois, retrouvons-nous à la médiathèque pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines !
Un moment chaleureux à partager en famille avant l’ouverture de la médiathèque.
Pour les 0-4 ans En français et en euskara
Sur inscription .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
English : Anim’lecture
German : Anim’lecture
Italiano :
Espanol : Anim’lecture
L’événement Anim’lecture Ciboure a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque