Anim’lecture Médiathèque Ciboure

Anim’lecture

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure

Gratuit

2025-12-13

Ous les mois, retrouvons-nous à la médiathèque pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines !

Un moment chaleureux à partager en famille avant l’ouverture de la médiathèque.

Pour les 0-4 ans En français et en euskara

Sur inscription .

Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

