Anim’Mobile Maison de quartier Villejean Brécé
Anim’Mobile Maison de quartier Villejean Brécé jeudi 11 décembre 2025.
Anim’Mobile Maison de quartier Villejean Brécé 11 décembre 2025 – 13 février 2026 Ille-et-Vilaine
invitez un ami un voisin à nous rejoindre, un temps pour partager un café/thé, un point de rencontre pour papoter
invitez un ami un voisin à nous rejoindre,un temps pour partager un café/thé, un point de rencontre pour papoter
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-11T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-13T11:30:00.000+01:00
1
02 99 54 22 23
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine