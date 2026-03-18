ANI’MÔMES Du chateau fort au chateau de la Renaissance Médiathèque Les trois arches Celles-sur-Belle

ANI’MÔMES Du chateau fort au chateau de la Renaissance

Médiathèque Les trois arches 12 avenue de Limoges Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Inscrivez-vous vite à l’atelier qui se déroulera le 7 avril 2026 de 15h à 17h à la Médiathèque Les trois arches 12 avenue de Limoges à Celles sur Belle.

Tu as entre 7 et 12 ans ? Viens plongez dans l’histoire fascinante des châteaux à travers une nouvelle maquette 3D ! Tu découvriras comment les châteaux du Moyen-Âge, conçus pour se défendre, se transforment peu à peu en demeures de plaisance à la Renaissance. Grâce à l’observation, au jeu et à la manipulation, apprend à reconnaitre les éléments architecturaux caractéristiques de chaque époque et comprend les raisons de ces évolutions. Tu confectionneras une carte pop-up d’un château que tu ramèneras en souvenir !

Inscription au 05 49 29 15 10 places limitées .

Médiathèque Les trois arches 12 avenue de Limoges Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : ANI’MÔMES Du chateau fort au chateau de la Renaissance

L’événement ANI’MÔMES Du chateau fort au chateau de la Renaissance Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Pays Mellois