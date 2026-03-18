ANI’MÔMES Légendes et trésors cachés Place Cail Chef-Boutonne

ANI’MÔMES Légendes et trésors cachés

Place Cail Médiathèque Marguerite Gurgand Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Inscrivez-vous vite à l’atelier qui se déroulera le 13 avril 2026 de 15h à 17h à la Médiathèque Marguerite Gurgand Place Cail à Chef-Boutonne.

Tu as entre 7 et 12 ans ? Viens découvrir les légendes locales au fil des rues et du patrimoine. Fontaines, lavoirs, puits, pigeonniers… Le petit patrimoine est partout autour de nous, souvent discret mais toujours plein d’histoires !

Accompagné d’un adulte, en tenue et chaussures adaptées en fonction de la météo, découvre ces éléments du quotidien d’autrefois, à travers une balade, des jeux d’enquête et des activités créatives. Une manière ludique de comprendre l’utilité de ces constructions et leur rôle dans la vie des habitants d’hier et d’aujourd’hui !

Inscription au 05 49 29 15 10 places limitées .

Place Cail Médiathèque Marguerite Gurgand Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : ANI’MÔMES Légendes et trésors cachés

L’événement ANI’MÔMES Légendes et trésors cachés Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Pays Mellois