Anim’park parc de jeux gonflables Mugron

Salle Henri Emmanuelli Mugron Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-07
Anim’park le parc de jeux gonflables landais en salle ! Plus de 10 structures gonflables, des jeux en bois, des mascottes, un snack et point gourmand pour venir passer une journée en famille ou entre amis. .
Salle Henri Emmanuelli Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 76 09 82 ste.ncp@free.fr
