Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline !

Lure Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 13:30:00

fin : 2026-04-07 16:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08

Chaque première semaine de vacances, les Anim’Saline s’installent sur la Base de loisirs !

Au programme

activités créatives

– activités sportives

2€ par enfant, présence d’un adulte obligatoire ! .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr

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English : Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline !

L’événement Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline ! Lure a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE