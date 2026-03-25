Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline ! Lure
Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline ! Lure mardi 7 avril 2026.
Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline !
Lure Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 13:30:00
fin : 2026-04-07 16:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08
Chaque première semaine de vacances, les Anim’Saline s’installent sur la Base de loisirs !
Au programme
activités créatives
– activités sportives
2€ par enfant, présence d’un adulte obligatoire ! .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr
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English : Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline !
L’événement Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline ! Lure a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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