Anim’Sports Vacances de Printemps

3 rue du Dr Ollivier Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Tu veux t’amuser durant les vacances d’avril ? Viens profiter des Anim’Sports avec nous !

À partir de 6 ans.

Inscriptions jusqu’au vendredi 10 avril.

Programme et tarifs dans le fichier joint. .

3 rue du Dr Ollivier Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 77 48 91 anille.braye@wanadoo.fr

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English :

Want to have some fun during the April vacations? Come and enjoy Anim’Sports with us!

L’événement Anim’Sports Vacances de Printemps Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays Perche Sarthois