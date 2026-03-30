Anim’Sports Vacances de Printemps Saint-Calais
Anim’Sports Vacances de Printemps Saint-Calais lundi 13 avril 2026.
Anim’Sports Vacances de Printemps
3 rue du Dr Ollivier Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13
Tu veux t’amuser durant les vacances d’avril ? Viens profiter des Anim’Sports avec nous !
À partir de 6 ans.
Inscriptions jusqu’au vendredi 10 avril.
Programme et tarifs dans le fichier joint. .
3 rue du Dr Ollivier Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 77 48 91 anille.braye@wanadoo.fr
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English :
Want to have some fun during the April vacations? Come and enjoy Anim’Sports with us!
L’événement Anim’Sports Vacances de Printemps Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays Perche Sarthois
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