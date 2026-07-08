Anim’ton parc Tricot Urbain/ludothèque Parc de Saint-Alexandre Dinard

Informations pratiques

Dinard

Anim’ton parc Tricot Urbain/ludothèque

Parc de Saint-Alexandre Boulevard Alexis Carrel Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez en famille ou entre amis participer à cet après-midi ludique et créatif où se mêleront jeux et tricot.

Rendez-vous au parc de Saint-Alexandre à Dinard.

Renseignements auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou directement sur place à l’accueil du CCAS 57 rue des Minées 35800 Dinard. .

Parc de Saint-Alexandre Boulevard Alexis Carrel Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Anim’ton parc Tricot Urbain/ludothèque Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme