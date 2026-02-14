Animus Femina, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Animus Femina Mardi 17 février, 20h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Mardi 17 février à 20h séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Eliane de Latour. En partenariat avec Ciné-Passion 17.

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mardi biocoop – Ours, loups, bouquetins, bisons…sous un soleil d’hiver. Un rêve ancien reprend souffle avec 4 femmes qui tentent de réparer les liens rompus entre humains, animaux et territoires. Le Relais – Salle Jacques Villeret Animus Femina