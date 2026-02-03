Animusée-vous à l’écoute des animaux Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Animusée-vous à l’écoute des animaux

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

2026-04-08

Oiseaux, papillons, serpents, poissons, gibier… l’Homme vit au quotidien entouré d’animaux, même en ville. Ils sont donc là, sous nos yeux et à portée d’oreille, nous cohabitons c’est-à-dire que nous partageons le même espace sans même parfois y prêter gare, un écosystème en somme.

A y regarder de plus près, ils fourmillent également dans les collections d’un musée… Si si regardez bien, on les déniche ici ou là sur des objets hétéroclites, l’occasion de réaliser un inventaire à la Prévert un chandelier, un sommier de violoncelle, un bouton de manchette, un vase balustre, une assiette, un plat à barbe, un brûle-parfum, un plat en étain, une gravure, un tableau… Tendez l’oreille maintenant, entendez-vous gazouiller, chuinter, claqueter, craqueter, criailler, huer, siffler, grogner, bramer ou vagir, les reconnaissez-vous ? A la faveur de cette cacophonie, nos salles, d’ordinaires calmes et feutrées, pourraient devenir de véritables ménageries !

Qu’on se le dise, vous pourriez avoir des surprises, le plaisir ne sera pas que pour les yeux, une fois n’est pas coutume au musée !

La découverte des animaux dans les collections conduira ensuite les familles en extérieur. Accompagnées d’un guide nature, équipées de jumelles ou de boîtes loupes, elles tenteront d’apercevoir oiseaux, insectes et autres animaux qui peuplent les bords de Loire. .

