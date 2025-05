Sylvestre Meinzer et Guy Livingston / Carte blanche – Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil, 7 juin 2025, Arcueil.

Carte blanche à Sylvestre Meinzer et Guy Livingston

Plongez dans une expérience sensorielle où vidéo et musique live se rencontrent. Deux films de Sylvestre Meinzer vous seront présentés : Au service des nuages, une exploration visuelle du Havre inspirée des impressionnistes, accompagnée du piano expérimental de Guy Livingston, et Résistance, réflexion engagée sur la croissance et l’avenir, portée par la musique de Heiner Goebbels. La soirée se conclura par une surprise audiovisuelle.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et du réseau Actes If.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le lieu est associé au service Souffleurs d’Images. Le service Souffleurs d’Images développe une médiation humaine et personnalisée, ou un souffleur ou une souffleuse bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle ou d’une exposition.

Plus de renseignements : https://souffleurs.org

Le samedi 07 juin 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55, avenue Laplace 94110 Arcueil

https://lelieudelautre.com/evenement/nuit-blanche-2025/ +33149120329 rp@lelieudelautre.com

