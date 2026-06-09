Anita Conti – La dame de la mer Musée de Bretagne Rennes mardi 9 juin 2026.

Anita Conti – La dame de la mer Musée de Bretagne Rennes 9 juin – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit

**_Parcours photographique_**Anita Conti, légende du monde maritime, embarque sur les chalutiers Vikings (1939) et Bois Rosé (1952). Les photographies qu’elle ramène de ces campagnes constituent

Au cœur de l’exposition permanente, une trentaine de photographies d’Anita Conti illustrent le travail et la vie à bord des marins embarqués sur les chalutiers Vikings et Bois-Rosé, navires hauturiers. Figure du monde maritime, elle contribue par ces images à sensibiliser le grand public aux questions de la pêche et de l’épuisement des ressources.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-31T19:00:00.000+01:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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