Anita Conti, première femme océanographe Médiathèque François-Mitterrand Saintes

Anita Conti, première femme océanographe Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque François-Mitterrand Charente-Maritime

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Conférence animée par Stéphanie Roumégous

Venez découvrir l’histoire d’une femme passionnée qui embarque à bord des bateaux de pêche dans un monde masculin. Photographe de talent, elle saisit sur le vif les marins et la mer. Des missions scientifiques et ethnologiques vont lui être confiées. Elle fût très tôt une lanceuse d’alerte à propos de la surpêche. Elle a laissé beaucoup d’écrits qui permettent de retracer son parcours depuis les plages de l’île d’Oléron jusqu’aux bateaux de Terre Neuve.

Gratuit. Renseignements : 05.46.98.23.88

Fonds Anita Conti – Archives de Lorient