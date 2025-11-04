ANITA CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS Toulouse

ANITA

CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS 128 Rue Henri Desbals Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

À travers ses compositions originales en français, Anita s’arme d’une poésie imagée et de productions puissantes à la croisée de la chanson francophone et de la pop électro aux accents world.

Sur scène, un quartet où les voix ricochent, tandis que la guitare électrique s’envole et la batterie hybride arrime solidement le groove sur terre. 12 .

CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS 128 Rue Henri Desbals Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 27 77 accueil.desbals@mairie-toulouse.fr

English :

Anita?s original French-language compositions are armed with imaginative poetry and powerful production, at the crossroads of French chanson and electro-pop with a world flavour.

German :

In ihren französischen Originalkompositionen bedient sich Anita einer bildhaften Poesie und kraftvoller Produktionen an der Schnittstelle zwischen französischsprachigem Chanson und Elektro-Pop mit World-Akzenten.

Italiano :

Le composizioni originali in lingua francese di Anita sono impregnate di un immaginario poetico e di una produzione potente, all’incrocio tra la chanson in lingua francese e l’electro-pop dal sapore mondiale.

Espanol :

Las composiciones originales en francés de Anita están impregnadas de un imaginario poético y una potente producción, en la encrucijada de la chanson francófona y el electropop con sabor a mundo.

L’événement ANITA Toulouse a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE