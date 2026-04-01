ANJA BREIEN — RÉTROSPECTIVE Cinéma du TNB Rennes 1 – 14 avril Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Cinéaste rare et pionnière de la Nouvelle Vague norvégienne, Anja Breien a porté un regard d’une grande acuité sur la condition féminine. Venez découvrir la trilogie WIVES en avril.

Cinéaste rare et pionnière de la Nouvelle Vague norvégienne, Anja Breien a porté un regard d’une grande acuité sur la condition féminine. Le Cinéma du TNB lui consacre une rétrospective en 2 temps, la trilogie Wives en avril, suivie de 4 de ses autres films en mai. Elle s’affirme avec _Wives_, réalisé en réaction au _Husbands_ de John Cassavetes (1970), qui interroge la place des femmes dans la société contemporaine. Réalisatrice et scénariste, Anja Breien bâtit une oeuvre exigeante, mêlant intimité et réflexion politique, où mémoire, justice et rapports de pouvoir occupent une place centrale. Elle a ouvert la voie à toute une génération de cinéastes. Son oeuvre, reconnue internationalement, a été montrée dans les plus grands festivals et témoigne d’un regard féminin audacieux et critique, et a contribué à inscrire le cinéma norvégien sur la scène mondiale.

AU PROGRAMME

WIVES (1975)

+ Séance du 13 04 à 19h suivie d’une rencontre avec Brigitte Rollet, chercheuse habilitée au Centre Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de l’Université de Versailles Saint-Quentin depuis 2005, spécialiste du cinéma français et des questions de genre et de sexualités au cinéma et à la télévision françaises. (En partenariat avec l’ADRC)

WIVES 2, 10 ANS APRÈS (1985)

WIVES 3, ELLES ONT 50 ANS (1996)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T22:00:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/retrospective-anja-breien-trilogie-wives

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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