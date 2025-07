ANJOU’R & NUIT VISITE INSOLITE DU PRIEURÉ Brissac Loire Aubance

ANJOU’R & NUIT VISITE INSOLITE DU PRIEURÉ

6 rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

A l’occasion d’Anjou’R & Nuit, le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne vous ouvre ses portes !

Découvrez un patrimoine riche et étonnant avec plus de mille ans d’histoire ! Avec sa cheminée polychrome du XVIème siècle en parfait état de conservation et sa grande fresque murale médiévale, le monument a conservé ses plus grands trésors pour vous émerveiller ! .

English :

For Anjou’R & Nuit, the priory of Saint-Rémy-la-Varenne opens its doors to you!

German :

Anlässlich von Anjou’R & Nuit öffnet das Priorat von Saint-Rémy-la-Varenne seine Türen für Sie!

Italiano :

Il Priorato di Saint-Rémy-la-Varenne apre le sue porte per Anjou’R & Nuit!

Espanol :

El Priorato de Saint-Rémy-la-Varenne abre sus puertas a Anjou’R & Nuit

