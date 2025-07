Anla en fête ! Anla

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Passez un bon moment pour la fête d’Anla !

Au programme :

• 14h Tournois de PÉTANQUE !

• 19h Repas adulte 22€ Salade, poulet au cidre, fricassé de légumes, pomme de terre fromage, brownie, vin, café

enfant 12€ Melon, burger, Brownie

Réservation au 06 45 53 47 45ou 06 60 21 92 62

• 23h Podiun DeuchDeuch

ANLA Anla 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 53 47 45

English :

Have a great time at Anla’s party!

On the program:

? 2pm: PÉTANQUE tournament!

? 7pm: Adult meal 22? Salad, chicken in cider, vegetable fricassee, potato and cheese, brownie, wine, coffee

child 12? melon, burger, brownie

Reservations on 06 45 53 47 45or 06 60 21 92 62

? 11pm: Podiun DeuchDeuch

German :

Verbringen Sie eine schöne Zeit bei Anlas Party!

Auf dem Programm stehen :

? 14 Uhr: Pétanque-Turnier!

? 19 Uhr: Essen für Erwachsene 22? Salat, Huhn in Cidre, Gemüsefrikassee, Käsekartoffeln, Brownie, Wein, Kaffee

kinder 12: Melone, Burger, Brownie

Reservierung unter 06 45 53 47 45 oder 06 60 21 92 62

? 23 Uhr: Podiun DeuchDeuch

Italiano :

Divertitevi alla festa di Anla!

In programma:

14:00: torneo di bocce!

19:00: Cena per adulti 22? Insalata, pollo al sidro, fricassea di verdure, patate e formaggio, brownie, vino, caffè

bambini 12? melone, hamburger, brownie

Prenotazioni allo 06 45 53 47 45o 06 60 21 92 62

ore 23.00: Podiun DeuchDeuch

Espanol :

¡Pásalo en grande en la fiesta de Anla!

En el programa:

? 14 h: Torneo de petanca

? 19.00 h: Comida para adultos 22? Ensalada, pollo a la sidra, fricasé de verduras, patatas y queso, brownie, vino, café

niños 12? melón, hamburguesa, brownie

Reservas en el 06 45 53 47 45o 06 60 21 92 62

? 23h: Podiun DeuchDeuch

