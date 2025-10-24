ANMTT Championnat PROA Messieurs et Dames Centre Pablo Neruda Nîmes

ANMTT Championnat PROA Messieurs et Dames Centre Pablo Neruda Nîmes vendredi 24 octobre 2025.

ANMTT Championnat PROA Messieurs et Dames

Centre Pablo Neruda 1 place Hubert Rouger Nîmes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Placement Libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:30:00

fin : 2025-10-24 22:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Le 24 octobre, assistez au meilleur du ping français au Centre Pablo Neruda à Nîmes ! L’ANMTT Messieurs et Dames joueront dans leur championnat respectif de PROA. Spectacle, intensité et ambiance garantie ! ️ Réservations www.anmtt.fr/billetterie

.

Centre Pablo Neruda 1 place Hubert Rouger Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 60 16 99 14 alliancenimesmontpellier@gmail.com

English :

On October 24, witness the best of French ping at the Centre Pablo Neruda in Nîmes! ANMTT Gentlemen and Ladies will be playing in their respective PROA championships. Spectacle, intensity and atmosphere guaranteed! Reservations: www.anmtt.fr/billetterie

German :

Erleben Sie am 24. Oktober im Centre Pablo Neruda in Nîmes das Beste, was der französische Ping-Sport zu bieten hat! Die ANMTT Herren und Damen werden in ihrer jeweiligen PROA-Meisterschaft spielen. Spektakel, Intensität und Stimmung sind garantiert! ? Reservierungen: www.anmtt.fr/billetterie

Italiano :

Il 24 ottobre, assistete al meglio del ping francese al Centro Pablo Neruda di Nîmes! L’ANMTT maschile e femminile disputeranno i rispettivi campionati PROA. Spettacolo, intensità e atmosfera garantiti! Prenotazioni: www.anmtt.fr/billetterie

Espanol :

El 24 de octubre, asista a lo mejor del ping-pong francés en el Centro Pablo Neruda de Nîmes La ANMTT masculina y femenina disputarán sus respectivos campeonatos de la PROA. ¡Espectáculo, intensidad y ambiente garantizados! Reservas: www.anmtt.fr/billetterie

L’événement ANMTT Championnat PROA Messieurs et Dames Nîmes a été mis à jour le 2025-10-03 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes