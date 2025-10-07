Ann & Mary Une archéologie pirate Espace la savoureuse Giromagny
Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort
Le public est invité à s’installer dans le bateau d’une équipe d’archéologues à la recherche d’une épave ayant appartenu à des pirates connus pour compter deux femmes dans leur bande les redoutables Ann Bonny et Mary Read.
Admis en tant que bénévoles dans l’expédition, le public assiste et participe aux étapes de la fouille. Au fil des plongées et des découvertes, rythmées par des fêtes et la vie collective sur le bateau, on découvre la véritable histoire de ces deux femmes, comme si elles pouvaient elles aussi remonter à la surface, à l’image des restes de l’épave et des objets leur ayant appartenu… .
Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com
