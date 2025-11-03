Anna Akana en one woman show au République le 30 janvier 2026 Le République Paris
Anna Akana en one woman show au République le 30 janvier 2026 Le République Paris vendredi 30 janvier 2026.
Anna Akana est bien plus qu’une simple comédienne. Ayant conquis les cœurs grâce à ses vidéos en ligne pleines d’esprit et de perspicacité, elle est également reconnue pour ses rôles dans plusieurs séries et films acclamés. Son approche unique de l’humour, alliant observations pertinentes et anecdotes personnelles, promet de captiver le public parisien.
Une Soirée Riche en Émotions
Ce spectacle est une opportunité rare de voir Anna Akana en live, et elle promet une performance qui ne manquera pas de faire rire, réfléchir, et peut-être même verser une larme. Son humour intelligent et ses réflexions sur des sujets variés tels que la vie quotidienne, les relations humaines et les défis personnels, sont au cœur de son succès et de sa popularité.
Anna Akana au République à 21h30 – spectacle comique en anglais
Préparez-vous à une soirée mémorable remplie de rires et de réflexions alors qu’Anna Akana, la célèbre humoriste et actrice, se prépare à monter sur scène au Théâtre du République à Paris le 30 janvier.
Le vendredi 30 janvier 2026
de 21h30 à 23h30
payant
34,5 euros
Tout public.
Le République 1 Bd Saint-Martin 75003 Paris