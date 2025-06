Anna G. contre-enquête – maquette SACD – Avignon – Espace Ferruce Avignon 16 juillet 2025 18:00

Anna G. contre-enquête – maquette Mercredi 16 juillet, 18h00 SACD – Avignon – Espace Ferruce Vaucluse

Entrée libre

ANNA G. dernière sorcière d’Europe

1782. Suisse alémanique, Glaris, Anna Göldi est la dernière femme accusée de sorcellerie en Europe.

1783. Le journaliste Heinrich Lehmann, un des premiers lanceurs d’alerte dénonce cette injustice.

2008. L’avocat Walter Hauser se bat pour la révision de son procès et obtient gain de cause. Anna est la première sorcière officiellement “réhabilitée”.

Anna G. Contre-enquête revient sur cette histoire réelle pour interroger les mécanismes de la persécution et de la manipulation de l’opinion.

Reconstitution contemporaine, où deux journalistes-acteur·ices mènent une investigation à travers les siècles, les langues et les points de vue. Pour faire dialoguer passé et présent, en convoquant aussi bien les archives que l’imaginaire, la mémoire que la projection. Dans cette enquête où se croisent documents, fictions et interventions du public, c’est notre capacité à comprendre, à douter et à faire justice qui est en question.

SACD – Avignon – Espace Ferruce 20, rue Ferruce 84000 Avignon

SUD LOINTAIN – Heidi-Éva Clavier Chasse aux sorcières Harcèlement

Olivia Arthur