Anna Laura Quinn Organ Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 1 janvier 2026.
Anna Laura mêle avec grâce le swing, la chanson française, la bossa nova et ses propres compositions, dans un univers à la fois élégant et plein d’humour.
Pour cette soirée exceptionnelle, elle sera entourée de trois musiciens de tout premier plan de la scène jazz française : Laurent Marod, Serge Merleau et Lionel Boccara. Une rencontre transatlantique entre la chaleur de la Nouvelle-Orléans et le raffinement du jazz français.
Anna Laura Quinn : voix
Laurent Marode : orgue
Serge Merlaud : guitare
Lionel Boccara : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, standards, groove — La chanteuse américaine Anna Laura Quinn, figure montante de la scène jazz de Nouvelle-Orléans et saluée par le magazine Downbeat, vient spécialement à Paris pour ce concert unique au 38Riv
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
