Anna Laura Quinn Organ Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Anna Laura mêle avec grâce le swing, la chanson française, la bossa nova et ses propres compositions, dans un univers à la fois élégant et plein d’humour.

Pour cette soirée exceptionnelle, elle sera entourée de trois musiciens de tout premier plan de la scène jazz française : Laurent Marod, Serge Merleau et Lionel Boccara. Une rencontre transatlantique entre la chaleur de la Nouvelle-Orléans et le raffinement du jazz français.

Anna Laura Quinn : voix

Laurent Marode : orgue

Serge Merlaud : guitare

Lionel Boccara : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le jeudi 01 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 01 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/