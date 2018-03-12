Anna Tauber, autour du cirque toulousain, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Anna Tauber, autour du cirque toulousain Jeudi 12 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Jeudi 12 mars – 18h

Anna Tauber, codirectrice de l’Association du Vide avec Fragan Gehlker, est aussi auteure et interprète de Suzanne : une histoire du cirque présenté au Théâtre Garonne du 13 au 19 mars.

Dans le prolongement de cette création, l’Association du Vide propose l’exposition Les Antinoüs, une histoire du cirque toulousain visible à la Médiathèque José Cabanis (du 4 au 29 mars), qui met à l’honneur le duo toulousain Les Antinoüs, composé de Suzanne et Roger M., anciens acrobates aériens.

Anna Tauber viendra parler de cette histoire humaine et artistique. Elle convie aussi François Rozès, personnage du spectacle Suzanne : une histoire de cirque et précieux contributeur de l’exposition.

Avec Carolina Moreno Haverlant, doctorante en Arts du spectacle – spécialité cirque (UT2J, LLA Créatis), en tant que modératrice.

Carolina Moreno Haverlant est doctorante en Arts du spectacle à l’Université Toulouse Jean Jaurès sous la direction de Muriel Plana, PR en études théâtrales, et co-encadrée par Marion Guyez, MCF en histoire et esthétique du cirque. Son travail de thèse aborde d’un point de vue esthétique et politique la création circassienne contemporaine depuis la relation au bricolage.

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

