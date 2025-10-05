ANNA TOUMAZOFF – LA CABANE Toulouse

ANNA TOUMAZOFF Début : 2026-02-25 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : ANNA TOUMAZOFFÉcrivaine, productrice et présentatrice radio, Anna Toumazoff s’impose commeune voix incontournable de sa génération. Classée parmi Les 10 créatrices decontenu à suivre par ELLE et dans Les 30 moins de 30 ans par Vanity Fair, ellemobilise humour et engagement pour éclairer les débats contemporains.Chaque jeudi, elle anime Tunnel sur Mouv’ (Radio France), une émission aussidisponible sur Spotify et YouTube.À Bruxelles et ailleurs, on dit qu’on «met un tunnel» à quelqu’un lorsqu’on le perddans d’interminables élucubrations. Anna Toumazoff fait voyager les auditeursdans un long tunnel qui explore ses obsessions du moment : cinéma, enfance,musique, masculinité, productivité, deuil, amour… Anna a reçu notamment SwannPérissé, Marion Séclin, Edwy Plenel, Camille Lellouche, Camélia Jordana, MehdiMaïzi ou encore Merwane Benlazar.Aujourd’hui, Tunnel s’exporte sur scène. Avec la même recette mais en live, Annaet ses invité·es créent un espace vivant, drôle et sensible où la culture, la société etl’intime se croisent et s’entremêlent.Contact PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31