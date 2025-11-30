Annaïg Ramel (jazz) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Annaïg Ramel (jazz) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30 22:00:00

Bienvenue pour une soirée jazzy pleine d’émotions !

L’artiste Annaig Ramel vous fera voyager à travers son univers jazz à la fois vibrant et chaleureux.

Que vous soyez passionné.e de jazz, ou simplement amateur, venez partager ce moment unique et laissez vous portez par sa voix et son énergie ! .

