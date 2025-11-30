Annaïg Ramel (jazz) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2025-11-30 18:00:00
fin : 2025-11-30 22:00:00
2025-11-30
Bienvenue pour une soirée jazzy pleine d’émotions !
L’artiste Annaig Ramel vous fera voyager à travers son univers jazz à la fois vibrant et chaleureux.
Que vous soyez passionné.e de jazz, ou simplement amateur, venez partager ce moment unique et laissez vous portez par sa voix et son énergie ! .
