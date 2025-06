Anne au C(h)œurs des femmes Lieu-dit Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray 28 juin 2025 18:00

Saône-et-Loire

Anne au C(h)œurs des femmes Lieu-dit Le Moiron La Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28 20:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Sur la scène, 13 femmes, chanteuses et pianistes, accompagnées par un guitariste, mises en voix et en scène par Christine Roussey et Eric Lemeux, interprètent une quinzaine de chansons d’Anne Sylvestre, choisies parmi son répertoire de chants féministes et engagés .

De La faute à Eve ou Petit bonhomme , chansons pleines d’humour, à Une sorcière comme les autres ou Juste une femme qui évoque les violences faites aux femmes, en passant par Ça n’se voit pas du tout ou La plate prière , elles balaient tous les registres de la grande dame de la chanson française tristesse, humour, combat de femmes…

Les quelque 600 personnes déjà venues les applaudir à Cheny, Givry et Chamvres, Le Beugnon et le Théâtre perché de Brienon ont été conquises par leur enthousiasme, leur énergie et leur solidarité. .

Lieu-dit Le Moiron La Maison du Beuvray

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 55 46 contact@maisondubeuvray.fr

English : Anne au C(h)œurs des femmes

German : Anne au C(h)œurs des femmes

Italiano :

Espanol :

L’événement Anne au C(h)œurs des femmes Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2025-06-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)