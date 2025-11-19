Anne Boissard dans Assume ! One-woman Show Atelier des Capucins Brest

Anne Boissard dans Assume ! One-woman Show

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 20:15:00

Date(s) :

2026-03-07

Anne Boissard est l’antidote parfait à l’humour fade et politiquement correct.

Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous.

Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes. Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumer.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Anne Boissard dans Assume ! One-woman Show Brest a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole