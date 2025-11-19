ANNE BOISSARD – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

ANNE BOISSARD Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Anne Boissard est l’antidote parfait à l’humour fade et politiquement correct. Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous. Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes.Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumer ? Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31