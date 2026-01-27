ANNE BOISSARD LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

ANNE BOISSARD

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 18.5 – 18.5 – 19.5 EUR

18.5

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:00:00

2026-02-06

Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous.

Salle La Petite Comédie, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes.

Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumer. 18.5 .

English :

In her first show, Assume , she delivers hard-hitting stand-up about love, adoption, psychoanalysis, addictions and motherhood without the slightest filter. No compromise, no taboo subjects.

Venue: La Petite Comédie, not accessible to people with reduced mobility

