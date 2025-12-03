ANNE BRODIER – THEATRE A L’OUEST Auray

ANNE BRODIER Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Un homme bon, c’est une qualité.Une femme bonne… c’est tout de suite plus compliqué.Sept ans après “Mytho” son spectacle sur la Mythologie Grecque mis en scène par Jarry, Ariane Brodier revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.Elle y démonte avec humour et tendresse toutes les étiquettes qu’on colle aux femmes : bonne mère, bonne copine, bonne a tout faire, bonne à marier… ou juste “bonne” ?Dans ce spectacle plus personnel, Ariane se dévoile, partage ses contradictions, ses expériences, ses fêlures aussi — toujours avec autodérision et franchise.Et si on arrêtait de vouloir être bonne partout, pour simplement être soi ?Un spectacle cash, drôle, touchant et libérateur

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56