ANNE CAHEN dans MOMENT DE QUALITÉ – ANNE CAHEN – Le Point Virgule Paris

ANNE CAHEN dans MOMENT DE QUALITÉLa promesse est dans le titre.Dans Moment de Qualité, Anne Cahen dissèqueentre autres (il s’agirait pas de tout spoiler) le monde parfois absurde du travail, les introvertis,les choix de vie, la magie du Bigdil (oui oui), les gens en général… Allez-y les yeux fermés.Vous l’avez peut-être déjà entendue sur France Inter ou vue sur Canal et CultureBox où ses sketchs sont régulièrement diffusés.Anne Cahen, étoile montante du standup, joue régulièrement au Point Virgule, Paname Art Café et sur toutes les prestigieuses scènes des comedy clubs parisiens.Gagnante du prix Sacd 2024

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75