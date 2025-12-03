DJANGO – La Cigale Paris

DJANGO Début : 2025-11-24 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : DJANGODes accents emo-rap à la noirceur de la drill, Django a finalement trouvé un équilibre entre rap et mélodies autotunées dans son album ATHANOR… Une quête musicale qui atteint son apogée dans son dernier titre « t’appelles ça vivre? » sorti le 29 août dernier, peut-être les prémices d’un futur projet à venir ?L’introspection et la mélancolie existentielle ont toujours été au cœur de son œuvre, mais à l’écoute de ce dernier titre, on ne peut pas s’empêcher de penser que ce spleen est désormais abordé autrement. Comme si, à défaut d’avoir su dire adieu à ses démons, Django avait appris à les gérer différemment.A la suite de son dernier album, Django revient avec un nouveau titre « Bulletproof », sorti le 11 avril dernier.Après un concert sold out à La Machine du Moulin Rouge, Django sera sur la mythique scène de La Cigale à Paris le 24 novembre 2025.

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75