ANNE CAHEN – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

ANNE CAHEN Début : 2026-01-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Anne Cahen dissèque, entre autres (il s’agirait pas de tout spoiler) :le monde parfois absurde du travail, les introvertis, les choix de vie, la magie du Bigdil (oui oui), les gens en général…Vous l’avez peut-être déjà entendue sur France Inter ou vue sur Canal et CultureBox où ses sketchs sont régulièrement diffusés. ??Anne Cahen, étoile montante du stand up, joue régulièrement au Point Virgule, Paname Art Café et sur toutes les prestigieuses scènes des comedy clubs parisiens.Le Saviez-vous ?Anne Cahen a été la gagnante du prix d’écriture SACD en 2024 !

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64