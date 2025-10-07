Anne Cahen : Moment de qualité Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Anne Cahen : Moment de qualité Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 29 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Dans « Moment de qualité », Anne Cahen dissèque entre autres (il s’agirait pas de tout spoiler) le monde parfois absurde du travail, les introvertis, les choix de vie, la magie du Bigdil (oui oui), les gens en général…??Vous l’avez peut-être déjà entendue sur France Inter ou vue sur Canal+ et CultureBox où ses sketchs sont régulièrement diffusés. ??Anne Cahen, étoile montante du stand-up, joue régulièrement au Point Virgule, Paname Art Café et sur toutes les prestigieuses scènes des comedy clubs parisiens. Représentations du 26 au 30 mai 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

