ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE Fécamp

ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE Fécamp mardi 10 février 2026.

ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Théâtre

ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE

dès 15 ans durée 1h15

À la fin des années 70, Philippe Descola, ethnologue, et sa femme Anne-Christine Taylor, anthropologue, partagent la vie des Jivaros Achuar en pleine forêt amazonienne. Le couple, durant trois années, s’immerge dans un mode de vie profondément connecté à la nature et aux traditions ancestrales. Sur scène, les deux comédien·nes rendent compte de ce périple avec un décryptage de mœurs lointaines comme le rituel du matin ou les repas exotiques… Au cours de leur récit, le couple se révèle également à lui-même. Il nous émeut et nous fait rire en cherchant à restituer son aventure avec exactitude.

Anne-Christine et Philippe est un moment étonnant, empreint de poésie et d’humour. Arnaud Churin et Emanuela Pace nous offrent une parenthèse enchantée, une leçon de vie et de respect de l’autre, qui nous rappelle la richesse de la diversité humaine et la beauté des rencontres interculturelles.

Catherine Corrèze Manithea

> Une conférence en lien avec ce spectacle est présentée dans le cadre de l’Université Populaire de Fécamp, le lundi 9 février à 19h à la Maison du Port.

DISTRIBUTION

D’après Les lances du crépuscule de Philippe Descola

Un spectacle de et avec Arnaud Churin et Emanuela Pace

Compagnie La Sirène Tubiste

PRODUCTION

Production La Sirène Tubiste

Coproduction Scène nationale 61 à Alençon

Aide à la création DRAC Normandie et Ville d’Alençon. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

English : ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE Fécamp a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp