Anne de Latour en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Anne de Latour en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 28 mars 2026.
Anne de Latour en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Anne de Latour sera présente à la Presse de Saint-Mihiel de 9h à 12h pour dédicacer ses livres En abyme et Des humains à la maison!Tout public
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Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
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English :
Anne de Latour will be at La Presse in Saint-Mihiel from 9am to 12pm to sign her books En abyme and Des humains à la maison!
L’événement Anne de Latour en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COEUR DE LORRAINE