Anne de Latour en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Anne de Latour en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Anne de Latour sera présente à la Presse de Saint-Mihiel de 9h à 12h pour dédicacer ses livres En abyme et Des humains à la maison!Tout public

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Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

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English :

Anne de Latour will be at La Presse in Saint-Mihiel from 9am to 12pm to sign her books En abyme and Des humains à la maison!

L’événement Anne de Latour en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COEUR DE LORRAINE