Anne Flo, Aldo Parvillez et Or Créa exposent à l’Usine ! Uxegney

Anne Flo, Aldo Parvillez et Or Créa exposent à l’Usine !

Rue Victor Perrin Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Artiste plasticienne aux multiples facettes, Anne-Flo s’amuse à mélanger les supports, les matières, les techniques, les couleurs et s’approprie le tout pour livrer des créations harmonieuses et poétiques où transpire l’humain qu’elle aime mettre en scène. Ses œuvres se situent entre abstraction onirique et illustration.

Ici, Anne-Flo nous propose un ensemble de sculptures, peintures, dessins et objets scénographiés, offrant une réflexion sur la pause qui nous pose et le temps qui se suspend.

Aldo Parvillez est un artiste contemporain dont l’univers se distingue par une attention particulière portée aux matières, aux textures et aux atmosphères.

À travers ses créations, il explore la mémoire des lieux, le passage du temps et la transformation des espaces. Ses œuvres jouent sur les contrastes lumière et obscurité, présence et abandon invitant le regardant à une lecture à la fois esthétique et introspective.

Aldo Parvillez cherche à créer des espaces visuels ouverts faits de textures, matières, traces et fragments ou parfois le vide devient aussi un élément graphique à part entière.

À travers ses sculptures, Or Créa, ancien carrossier peintre, donne vie à la matière et révèle toute sa force expressive.

Il réalise des créations à partir de tôle et de pièces de récupération en tout genre. Pour lui, presque tout peut être recyclé et transformé. Armé de son poste à souder, de son découpeur plasma et de son chalumeau, il façonne, assemble et sublime la matière brute.

Il accorde une importance particulière à chacune de ses œuvres, cherchant sans cesse à perfectionner le rendu et les détails afin de transmettre de l’émotion à travers le métal et de donner une seconde vie aux matériaux oubliés.Tout public

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Rue Victor Perrin Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

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English :

A multi-faceted visual artist, Anne-Flo enjoys mixing media, materials, techniques and colors, and makes them all her own to deliver harmonious, poetic creations in which the human being whom she loves to portray shines through. Her works fall somewhere between dreamlike abstraction and illustration.

Here, Anne-Flo presents a collection of sculptures, paintings, drawings and scenographic objects, offering a reflection on the pause that sets us down and the suspension of time.

Aldo Parvillez is a contemporary artist whose universe is distinguished by a particular attention to materials, textures and atmospheres.

Through his creations, he explores the memory of places, the passage of time and the transformation of spaces. His works play on contrasts of light and darkness, presence and abandonment, inviting the viewer to a reading that is both aesthetic and introspective.

Aldo Parvillez seeks to create open visual spaces made up of textures, materials, traces and fragments, where sometimes the void also becomes a graphic element in its own right.

Through his sculptures, Or Créa, a former body painter, brings matter to life and reveals all its expressive power.

His creations are made from sheet metal and salvaged parts of all kinds. For him, almost anything can be recycled and transformed. Armed with his welding machine, plasma cutter and blowtorch, he shapes, assembles and sublimates the raw material.

He attaches particular importance to each of his works, constantly seeking to perfect the rendering and details in order to convey emotion through metal and give a second life to forgotten materials.

L’événement Anne Flo, Aldo Parvillez et Or Créa exposent à l’Usine ! Uxegney a été mis à jour le 2026-03-25 par OT EPINAL ET SA REGION