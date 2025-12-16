Anne Frank – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

Vendredi 9 janvier 2026 :

Séance scolaire à 14h30 (Spectacle disponible via le Pass culture)

et Tout public à 20h30

Samedi 10 janvier 2026 :

Séance tout public à 19h

A partir de 9 ans – Durée : 1h

ANNE FRANK

Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant

deux ans, avec des adultes dont ses propres parents, 24h sur 24h…

Avoir besoin de s’isoler et ne jamais pouvoir le faire, être éprise de liberté et vivre la guerre

où tout nous est interdit parce qu’on est née juive… C’est ce qu’Anne

Frank confie à son journal : son quotidien « à l’étroit », ses

aspirations en tant que jeune femme en devenir, ses

colères, ses peurs, ses espoirs, ses incompréhensions face au drame qui

se noue, et ce qu’elle écrit ressemble en bien des points aux

questionnements des adolescents d’aujourd’hui.

A travers cette adaptation théâtrale, la compagnie Spectabilis souhaite transmettre ce témoignage bouleversant aux générations futures et susciter une réflexion sur les dangers du racisme et de l’antisémitisme.

Production : Samuel d’Aboville

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Anne Frank

Le samedi 10 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 09 janvier 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/ANNE-FRANK_spect-331.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis