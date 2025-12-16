Anne Frank – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris
Anne Frank – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris vendredi 9 janvier 2026.
Vendredi 9 janvier 2026 :
Séance scolaire à 14h30 (Spectacle disponible via le Pass culture)
et Tout public à 20h30
Samedi 10 janvier 2026 :
Séance tout public à 19h
A partir de 9 ans – Durée : 1h
ANNE FRANK
Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu pendant
deux ans, avec des adultes dont ses propres parents, 24h sur 24h…
Avoir besoin de s’isoler et ne jamais pouvoir le faire, être éprise de liberté et vivre la guerre
où tout nous est interdit parce qu’on est née juive… C’est ce qu’Anne
Frank confie à son journal : son quotidien « à l’étroit », ses
aspirations en tant que jeune femme en devenir, ses
colères, ses peurs, ses espoirs, ses incompréhensions face au drame qui
se noue, et ce qu’elle écrit ressemble en bien des points aux
questionnements des adolescents d’aujourd’hui.
A travers cette adaptation théâtrale, la compagnie Spectabilis souhaite transmettre ce témoignage bouleversant aux générations futures et susciter une réflexion sur les dangers du racisme et de l’antisémitisme.
Production : Samuel d’Aboville
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Anne Frank
payant
Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
