ANNE GENIUSHENE (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

ANNE GENIUSHENE (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse vendredi 5 septembre 2025.

ANNE GENIUSHENE (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Les interprétations fraîches, complexes et puissantes d’Anna Geniushene marquent fortement les esprits.

Elle consacre également une grande part de son travail à la musique de chambre, notamment à travers des collaborations avec le Quartetto di Cremona

Pour nous ce soir, elle jouera pour notre plus grand bonheur les pièces suivantes

HANDEL / d’ALBERT Chaconne en sol majeur thème avec 21 variations

BRAHMS / BUSONI Préludes de chorals n°8, n°9 et n°10

RACHMANINOV / KREISLER Liebesleid, Liebesfreud

LISZT/ VERDI Misere du Trovatore. Danse sacrée et duo final d’Aïda

STRAVINSKY / AGOSTI L’oiseau de feu 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

English :

Anna Geniushene?s fresh, complex and powerful interpretations make a strong impression.

She also devotes much of her work to chamber music, notably through collaborations with the Quartetto di Cremona

German :

Die frischen, komplexen und kraftvollen Interpretationen von Anna Geniushene hinterlassen einen starken Eindruck.

Sie widmet auch einen großen Teil ihrer Arbeit der Kammermusik, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem Quartetto di Cremona

Italiano :

Le interpretazioni fresche, complesse e potenti di Anna Geniushene fanno un’ottima impressione.

Dedica inoltre gran parte del suo lavoro alla musica da camera, in particolare attraverso la collaborazione con il Quartetto di Cremona

Espanol :

Las interpretaciones frescas, complejas y poderosas de Anna Geniushene causan una gran impresión.

También dedica gran parte de su trabajo a la música de cámara, especialmente a través de colaboraciones con el Quartetto di Cremona

L’événement ANNE GENIUSHENE (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE