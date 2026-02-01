Anne Gilibert Contre-Courant | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Anne Gilibert Contre-Courant | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 27 février 2026.
Anne Gilibert Contre-Courant | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
Date(s) :
2026-02-27
Venez rire avec Anne Gilibert et son spectacle à Contre-Courant le vendredi 27 février à 20h30.
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and laugh with Anne Gilibert and her show at Contre-Courant on Friday February 27 at 8.30pm.
L’événement Anne Gilibert Contre-Courant | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-10 par Clermont Auvergne Volcans