Anne Gilibert Contre-courant ZA Pas Fleury Tournus samedi 31 janvier 2026.

ZA Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans un monde où on ne peut plus rien dire

mais où tout le monde donne son avis, Anne vient vous exposer le sien…

Sympathique, espiègle,

la voilà servie par un langage contemporain et un jeu hors norme

pour nous offrir un spectacle subversif, drôle et percutant !

Un seule en scène…

Mais pas que, puisqu’elle débarque avec une ribambelle de personnages

tellement vrais qu’on croit déjà les connaître. .

ZA Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 12 40 fullrallyeconcept@yahoo.fr

