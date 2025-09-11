Anne Gilibert Contre-courant ZA Pas Fleury Tournus
ZA Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2026-01-31
Dans un monde où on ne peut plus rien dire
mais où tout le monde donne son avis, Anne vient vous exposer le sien…
Sympathique, espiègle,
la voilà servie par un langage contemporain et un jeu hors norme
pour nous offrir un spectacle subversif, drôle et percutant !
Un seule en scène…
Mais pas que, puisqu’elle débarque avec une ribambelle de personnages
tellement vrais qu’on croit déjà les connaître. .
ZA Pas Fleury Complexe des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 12 40 fullrallyeconcept@yahoo.fr
