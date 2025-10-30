PIERRE-EMMANUEL BARRE – PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – LE CEDRE Chenove

PIERRE-EMMANUEL BARRE – PIERRE-EMMANUEL BARRÉ Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

SCENIZZ PRÉSENTE EN ACCORD AVEC LA PROD : PIERRE-EMMANUEL BARRE« COME-BACK »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEDRE 9 Esplanade de la Republique 21300 Chenove 21