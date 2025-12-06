ANNE PACEO + MAÂT Les Saulnières Le Mans

ANNE PACEO + MAÂT

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 18 – 18 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Artiste incontournable de la scène actuelle, Anne Paceo redéfinit sans cesse les frontières du jazz. Batteuse et compositrice singulière, elle fusionne transe, spiritualité et modernité pour créer une musique libre et vibrante. Après le succès de S.H.A.M.A.N.E.S, elle revient avec ATLANTIS, une nouvelle aventure sonore puissante et inspirée. .

