ANNE PACEO SALLE NOUGARO Toulouse mardi 13 janvier 2026.

ANNE PACEO

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.8 – 24.8 – 27.8 EUR

24.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Figure de proue de la nouvelle scène jazz décomplexée et audacieuse, la batteuse, compositrice et exploratrice sonore Anne Paceo ne cesse de se réinventer.

Elle nous revient avec Atlantis , une création inspirée par la mer, l’océan et cette sensation unique de dissolution du temps face à l’immensité.

Avec une nouvelle équipe sur scène, elle poursuit sa quête d’un langage sonore libre, traversé de flux, de voix et de lumière. Une invitation à un voyage intérieur, puissant et envoûtant.

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 93 79 40

English :

A figurehead of the bold new jazz scene, drummer, composer and sound explorer Anne Paceo is constantly reinventing herself.

German :

Die Schlagzeugerin, Komponistin und Klangforscherin Anne Paceo ist eine Galionsfigur der neuen, unverkrampften und mutigen Jazzszene und erfindet sich immer wieder neu.

Italiano :

Anne Paceo è una figura di spicco della nuova scena jazzistica, una batterista, compositrice ed esploratrice di suoni che non smette mai di reinventarsi.

Espanol :

Anne Paceo es una figura destacada de la atrevida escena del nuevo jazz, una baterista, compositora y exploradora sonora que no deja de reinventarse.

