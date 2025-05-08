Anne Roumanoff Besançon Grand Kursaal Besançon
Anne Roumanoff Besançon Grand Kursaal Besançon vendredi 27 mars 2026.
Anne Roumanoff Besançon
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’expérience de la vie
Le spectacle d’Anne Roumanoff
L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?
Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.
Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.
Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Anne Roumanoff Besançon
German : Anne Roumanoff Besançon
Italiano :
Espanol :
L’événement Anne Roumanoff Besançon Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME