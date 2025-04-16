Anne Roumanoff L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

Anne Roumanoff L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.

Anne Roumanoff L’Embarcadère

Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-04-05

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit.

De et avec Anne Roumanoff

Mise en scène Gil Galliot

Productions Little Bros. et Vaillant Productions .

Site de l’Éperon Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

