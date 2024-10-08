ANNE ROUMANOFF – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

ANNE ROUMANOFF – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer dimanche 5 avril 2026.

ANNE ROUMANOFF Début : 2026-04-05 à 17:00. Tarif : – euros.

GINGER PRÉSENTE EN ACCORD AVEC LITTLE BROS. ET VAILLANT : ANNE ROUMANOFFANNE ROUMANOFF – L’EXPÉRIENCE DE LA VIELe MondeUn nouveau spectacle à son image : humain, joyeux, dédramatisantCliqueAnne Roumanoff fait partie de nos vies, elle rassemble toutes les générations” GalaUn one-woman-show à son image : mordant, percutant mais jamais méchant AFP un regard affûté sur les transformations de notre société” Prima Coup de coeur, la reine de l’humour” Quotidien Un humour qui ne veut pas juger, un humour qui veut réunir” Le FigaroCaméléon, généreuse et fineLa Tribune du DimancheUn excellent spectacleLe ParisienUne plume alerte et un lâcher prise réjouissantFemme actuelleElle a le rythme, l’abattage, les trouvailles d’écriture. Tout semble couler de source, ce qui prouve bien sa maitrise.Marie FranceL’humoriste ne mâche pas ses mots, Anne Roumanoff n’épargne personne dans son nouveau spectacle.France InterAprès plus de 35 ans de carrière, Anne Roumanoff se classe toujours parmi les personnalités préférées des Français. Toujours à l’affût de l’actualité, elle trouve toujours dans la société une matière vive pour écrire de nouveaux spectacles.Télé 7 joursDe retour sur scène, avec l’Expérience de la vie, l’humoriste se régale à pointer du doigt les excès de notre société.20 minutes IDF L’une des plus grandes humoristes et comédiennes françaises depuis 35 ans.Nice MatinL’humoriste prend toujours autant de plaisir à disséquer les maux de notre société sur scène.Toute la culture :C’est le parcours de vie d’une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société. Peu importe le personnage, le public se marre à tout bout de champ Sortir à ParisAvec une justesse remarquable, elle capte les nuances de nos vies contemporaines, tout en préservant un ton léger et jubilatoire.La Provence Anne Roumanoff explore non pas sans humour et sensibilite´ les phe´nome`nes qui nous entourent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62