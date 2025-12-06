Anne Roumanoff L’Expérience de la vie Rue André Frénaud Autun

Anne Roumanoff L’Expérience de la vie

Rue André Frénaud Parc des Expositions L’Eduen Autun Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. .

