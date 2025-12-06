Anne Roumanoff L’Expérience de la vie Rue André Frénaud Autun
Anne Roumanoff L'Expérience de la vie
samedi 6 décembre 2025.
Anne Roumanoff L’Expérience de la vie
Rue André Frénaud Parc des Expositions L'Eduen Autun Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 49 EUR
20:30:00
L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.
On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. .
Rue André Frénaud Parc des Expositions L’Eduen Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
